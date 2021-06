Abruzzo, vacanze nel mare pulito

PESCARA. Il mare abruzzese è pulito. La conferma arriva dalle ultime analisi dell’Arta, eseguite nei giorni scorsi, dalle quali emerge un quadro rassicurante. Tra i diciannove Comuni della costa, infatti, dove sono stati 113 i punti di prelievo, sono pochissimi quelli in cui i valori relativi alla presenza dei batteri, Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali in particolare, risultano essere sopra i limiti. Se l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha dichiarato che "l’Abruzzo è il luogo ideale per le vacanze", considerato che "ormai ci sono molti Comuni Covid free", la nostra regione riparte anche dalla salute del mare, che può rappresentare un ulteriore biglietto da visita per il territorio. (a.s.)

