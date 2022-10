Aeroporti paralizzati venerdì 21, a Pescara la protesta dei controllori di volo / CHE COSA FARE

PESCARA. Interessa da vicino l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara lo sciopero proclamato dai controllori di volo dell'associazione sindacale Unica per venerdì 21 ottobre. I lavoratori della torre di controllo si astengono dal lavoro per tutta la giornata, a cominciare dalle 8 per finire alle 20, per protestare contro quelle che sono ritenute pesanti ricadute sociali del Piano industriale dell’ente nazionale di assistenza al volo (Enav). Lo sciopero interessa direttamente gli operatori di Pescara anche se è stato proclamato a livello nazionale e si calcola che interessi complessivamente circa 250mila passeggeri italiani. Sull’operatività dell'aeroporto d'Abruzzo avrà un forte impatto malgrado debbano essere garantiti i servizi minimi essenziali previsti. L’Enac ha infatti specificato le fasce orarie di tutela per i passeggeri, previste dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.

"L’attuale piano Industriale di Enav prevede, nel prossimo futuro, un trasferimento totale del personale di Pescara nel centro di Brindisi” spiega la Rappresentanza sindacale. In pratica tutti gli attuali lavoratori della Torre di controllo di Pescara saranno trasferiti a 600 km da casa. "Dovranno proprio cambiare casa", aggiungono i rappresentanti sindacali, " senza al momento sapere quando, ma pare che non manchi tanto tempo". “Ogni tentativo di confronto con Enav al momento è caduto nel vuoto” proseguono i sindacati puntando l'indice e sottolineando come le ricadute sociali sembrano non essere un tema importante da affrontare: “La mancanza di apertura di qualsiasi tavolo negoziale ci sta costringendo a questa azione, pur consapevoli che questo sciopero provocherà seri disagi ai passeggeri ed alla cittadinanza abruzzese e dei quali ci scusiamo sin d’ora, ma non possiamo sottrarci da questa azione di protesta”. (a.mo.)

CHE COSA FARE. Alla luce della protesta le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di venerdì 21 ottobre. I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento comunitario 261/2004. In caso di sciopero aereo, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente riprotetto dal vettore aereo.

RIMBORSI SPESE AGGIUNTIVE. Le somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad un claim company”.

Felice D'Angelo, amministratore di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza gratuita ai passeggeri, vittime dei disservizi aerei, chiarisce i diritti del viaggiatore in caso di sciopero: “Nei casi di sciopero, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che va da 250 a 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta”.

