Allerta meteo, già arrivati temporali e forte vento

PESCARA. Pioggia nelle aree interne, fuga dalla spiaggia per il maltempo in arrivo sulla costa. Si presenta così in mattinata il quadro meteo in Abruzzo di fronte all'allerta "gialla" diramata per oggi dalla Protezione civile in 9 regioni (Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Basilicata e appunto l'Abruzzo).

In particolare sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del centro sono attesi fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Queste le previsioni meteo del Cetemps, Centro di eccellenza nelle previsioni meteorologiche a breve e lungo termine.

VENERDI' 17 LUGLIO: La giornata è caratterizzata da condizioni di diffuso maltempo su tutta la regione. Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, è atteso un aumento della nuvolosità a partire dalle aree settentrionali, con associate precipitazioni diffuse in estensione al resto della regione nel corso della giornata. Non si escludono rovesci, temporali localmente di forte intensità e grandinate. Nella tarda serata è prevista una generale attenuazione di fenomeni. Le temperature subiranno un calo nei valori massimi durante il passaggio della perturbazione. I venti, inizialmente deboli, sono previsti in intesificazione dal pomeriggio ed in rotazione da nord. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento.

SABATO 18 LUGLIO: Per la giornata di sabato è attesa una giornata più stabile e soleggiata; una residua nuvolosità al primo mattino lascerà spazio ad ampie schiarite a partire dal litorale. Ancora convezione pomeridiana lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento ma ancora fresco e ventilato. Venti settentrionali da deboli a moderati. Mare localmente mosso.

DOMENICA 19 LUGLIO: La tendendenza per domenica indica un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in graduale aumento.

+++ SITUAZIONE IN AGGIORNAMENTO +++