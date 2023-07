Ancora caldo afoso, ma arrivano le piogge

PESCARA. Ancora clima afoso in Abruzzo, con temperature oltre la media stagionale. Intanto, come preannunciato, sono arrivati gli annuvolamenti e rovesci localizzati stanno interessando, a macchia di leopardo, tutto il territorio regionale. Ma le piogge non hanno abbassato le temperature, complice l'arrivo del garbino.

Le massime, oggi, secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris, hanno raggiunto i 37,8 gradi a Morro d'Oro, i 36,6 gradi a Castelnuovo Vomano, i 36,5 gradi a Nereto (Teramo) e i 36,4 gradi a Città Sant'Angelo e Montesilvano (Pescara). Pescara, intanto, è per la nona giornata consecutiva, e lo sarà per altri due giorni, domani e dopodomani, tra le città con il bollino rosso del ministero della Salute, che nel suo bollettino sulle ondate di calore indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione.

Nelle prossime ore, rilevano gli esperti di AbruzzoMeteo.org, "si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone interne, montuose e nel Chietino, dove non si esclude qualche occasionale rovescio. Nuovi annuvolamenti potranno manifestarsi nel pomeriggio-sera. Caldo afoso lungo le coste. Poche novità nel fine settimana, cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e temperature che tenderanno lievemente a diminuire, specie nei valori minimi, in particolare sulle zone collinari, interne e montuose, soprattutto durante le ore serali, notturne e al primo mattino".

Per la giornata odierna, il rischio di incendi, comunica il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile, è medio per le province di L'Aquila, Pescara e Chieti e basso per la provincia di Teramo.