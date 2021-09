Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro: le opportunità in Abruzzo

TORNA puntuale in edicola l'appuntamento con l'inserto Lavoro. Martedì 28 settembre insieme al quotidiano ci sono 5 pagine di offerte di lavoro, richieste, ricerche di profili, date e scadenze dei concorsi pubblici, le opportunità per italiani all'estero e le richieste di personale depositate nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. La copertina è dedicata alle offerte per magazzinieri, direttori di negozio, architetti e geometri in catene di rivendite in Abruzzo. Quindi i posti di lavoro nei centri Amazon a San Giovanni Teatino e San Salvo.

Nelle pagine interne le richieste di laureati in Chimica e Bologia da parte di aziende farmaceutiche e la selezione di personale shopper per azienda del caffè in Abruzzo.