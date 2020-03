Attenzione, arrivano in Abruzzo i falsi avvisi sui controlli nei condomini

PESCARA. Attenzione agli avvisi sui controlli della residenza: sono falsi. E' una scusa per poter entrare nelle case e compiere furti e rapine.

I fogli sono comparsi per la prima volta a Napoli e sono arrivati anche in Abruzzo. In particolare vengono segnalati a Pescara e Montesilvano, dove sono stati affissi in alcuni condomini.

Si tratta di fogli sui quali compare l'intestazione "Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza" e con i quali, per motivi legati all'emergenza sanitaria, si invitano i non residenti a lasciare gli appartamenti per rientrare nelle loro abitazioni di effettiva residenza. Si preannunciano controlli nelle abitazioni da parte dell'autorità. Non è vero.

La questura di Napoli ha già dichiarato che si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che il ministero dell'Interno non ha predisposto alcun documento di questo tipo. La polizia ricorda pertanto di non aprire la porta di casa a sconosciuti e, in caso di dubbi, invita a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell'ordine.