Bambini, 704 contagiati nel giro di pochi giorni

PESCARA. Settecento bambini contagiati in appena 13 giorni. Cioè un terzo dei casi totali degli under 12 negli ultimi tre mesi. Questo è il dato che preoccupa l’Abruzzo alla vigilia dell’inizio della campagna di vaccinazione per la fascia dai 5 agli 11 anni di età. Il virus quindi corre sempre più veloce tra chi va a scuola. Numeri altissimi infatti, anche per gli adolescenti: contagiati 309 ragazzi tra i 12 e i 19 anni dal primo dicembre, un terzo dei 961 positivi dal 13 settembre a oggi. In questa fase i più colpiti in Abruzzo sono i giovani e i giovanissimi che risiedono nelle città di Teramo, L’Aquila, Lanciano, Chieti e Pescara.

«In qualche modo ce lo aspettavamo, visto che è accaduta la stessa cosa quest’estate in Israele», spiega il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila Alessandro Grimaldi: «è prevalentemente una pandemia di bambini e degli adolescenti. Perché sono la fasce meno vaccinate. Il virus infatti per diffondersi cerca persone da colpire, non ci riesce con chi è vaccinato e allora trova nei bambini terreno fertile». L’infettivologo lancia anche un appello ai genitori dei bambini da 5 a 11 anni, che da giovedì potranno ricevere la prima dose: «Rischiano anche loro, se avessi figli piccoli li farei subito vaccinare».

Proprio per fermare la corsa del virus tra i giovanissimi, da giovedì partono le vaccinazioni per i 75.954 bambini abruzzesi tra i 5 e gli 11 anni.

ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA