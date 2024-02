"Basta morti, più sicurezza sul lavoro": l'Abruzzo si ferma due ore

PESCARA. Sciopero di due ore in Abruzzo e presidi in tutta la regione per esigere maggiore sicurezza sul lavoro dopo l’ennesima strage in un cantiere di Firenze. A proclamarlo per domani mercoledì 21 febbraio sono i sindacati - CGIL, UIL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL, FIOM CGIL, UILM UIL - a partire dalle 10,30 con un con sit-in davanti alla prefettura di Teramo in Largo San Matteo. Della provincia di Teramo e precisamente di Montorio al Vomano - Luigi Coclite, 60 anni - , è una delle vittime del crollo di Firenze avvenuto venerdì scorso (4 operai morti un uomo che risulta ancora disperso). Vengono inoltre promosse iniziative di mobilitazione e di sensibilizzazione nei cantieri e nelle aziende.

"Non vogliamo più contare i morti. Sono urgenti risposte forti e un cambiamento radicale. Basta morti sul lavoro": i segretari dei sindacati sottolineano come quella dei morti sul lavoro rappresenti una strage senza fine che ogni anno conta più di 1000 morti: "Una situazione indegna di un Paese civile". "Quanto avvenuto a Firenze e negli altri incidenti sul lavoro non è dovuto alla fatalità ma è frutto di responsabilità precise: la modifica del codice degli appalti che ha introdotto il subappalto a cascata, la mancanza strutturale di controlli ispettivi, la non applicazione dei Contratti Nazionali del settore di riferimento, la mancanza di una legge che introduca la patente a punti per le aziende".

I sindacati chiedono che il Governo faccia un decreto che porti le tutele degli articoli 41 e 119 del Codice degli appalti pubblici anche nei cantieri privati sopra i 500mila euro, che si prevedano tutte le tutele in fase di esecuzioni dei lavori, dall’applicazione del CCNL di riferimento al divieto del massimo ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza: "È necessario imprimere un radicale cambiamento alle politiche di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, cancellando il ricorso ai subappalti a cascata, prevedendo maggiori controlli nelle filiere, eliminando il ricorso ad appalti al massimo ribasso e garantendo a tutti condizioni di lavoro dignitose. Il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico e il Governo ha il dovere di trovare soluzioni concrete".