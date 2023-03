Biometano dai rifiuti, sì all'impianto nel Fucino

L'AQUILA. Via libera all'impianto di produzione di biometano avanzato dal trattamento dei rifiuti nella piana del Fucino. Sarà realizzato da Aciam spa, azienda abruzzese che si occupa del trattamento dei rifiuti solidi urbani, grazie al finanziamento di 11 milioni di euro ottenuto da Banco Bpm, in qualità di capofila, Gruppo Bcc Iccrea con Bcc Banca Iccrea e Bcc Roma assistito dalla garanzia green di Sace (società per azioni controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, specializzata nel settore assicurativo-finanziario).

L’impresa ha a sua volta affidato la realizzazione all’azienda temporanea di imprese (Ati) formata da Atzwanger spa, GM Green Methane srl e Torelli Dottori spa.

L'impianto contribuirà alla produzione green del Paese - con l’obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico - e tramite il trattamento anaerobico e compostaggio dei rifiuti umidi raccolti in forma differenziata (Forsu) avrà una capacità produttiva prevista di circa 4.397.000 Nm3/annui. Il biometano, combustibile 100% rinnovabile, accompagnerà la transizione ecologica nazionale diminuendo l’uso di combustibili fossili importati dall’estero, evitando emissioni di CO2 in atmosfera e consentendo il recupero di rifiuti per la produzione di materie prime secondarie.

Aciam spa effettua da anni la gestione dell’impianto di trattamento e compostaggio nel Comune di Aielli nella Provincia dell’Aquila. La società gestisce servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento nella Marsica e in altre parti d'Abruzzo.

“La realizzazione di questo impianto rappresenta un esempio di sinergia e collaborazione tra l’azionariato pubblico e privato presente in Aciam. Infatti, attraverso una stretta collaborazione tra i soci pubblici appartenenti al territorio Marsicano e alla provincia dell’Aquila, ed il socio industriale la Tekneko Sistemi Ecologici, azienda di valenza nazionale operante nel settore dei servizi igiene ambientale - commenta l’amministratore delegato di Aciam Alberto Torelli - si è raggiunto l’obbiettivo di realizzare questo impianto e tramutare lo smaltimento dei rifiuti, criticità per gli Enti locali, in una grande opportunità di produrre biometano da fonti rinnovabili e ammendante compostato misto da utilizzare quale fertilizzante nelle pratiche agricole del Fucino".

“Questa operazione dimostra ancora una volta il nostro impegno per la transizione green del Paese nell’ambito del Green New Deal - dichiara Daniela Cataudella, managing director digital business di Sace”.