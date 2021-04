C'è Portobene questa sera in tv: chi offre e cerca lavoro

CHIETI. Sono due gli ospiti di questa sera a PortoBene: Camillo Colella, titolare dell’Acqua Santa Croce di Canistro che, nell’ambito del piano di sviluppo, prevede diverse assunzioni. E poi il super esperto in concorsi pubblici, Andrea Bufarale che dà consigli preziosi a chi si è iscritto alle mega selezioni per 2.800 posti per il Sud e per le 28 assunzioni alla Regione Abruzzo. PortoBene è il primo ufficio di collocamento televisivo che va in onda di lunedì su Rete8, dalle 20,55, ed è condotto da Debora Terenzi, dai giornalisti del Centro Andrea Mori e Lorenzo Colantonio e da Roberta Marcuccio, per la regia di Danilo Cinquino, le riprese di Antonio D’Ottavio e la grafica di Pietro Piezaroth.

È un modo di fare tv con scopi esclusivamente sociali. I telespettatori infatti sono aggiornati sui concorsi pubblici attivi in Abruzzo; c'è la possibilità di inviare richieste di lavoro all’indirizzo Portobene@rete8.it e di conoscere, in anteprima, centinaia di offerte dell’inserto “Cerco lavoro” che domani trovate in edicola con il Centro.

Il saluto finale oggi è arricchito dalle splendide immagini del fotografo della natura, Marino Baroncini e da un consiglio, semplice e utile, della naturopata Roberta Guidi, su come usare le erbe contro l’ansia da Covid e ritrovare la serenità. Questa sera si parlerà di olio essenziale alla lavanda le cui proprietà rilassanti sono più che mai utili in questo difficile periodo. (c.s.)