Calano ancora contagi e ricoveri. Anche oggi nessun morto

PESCARA. Oggi in Abruzzo si registrano 355 nuovi positivi. I dati sono dell'assessorato regionale alla sanità.

Sono stati eseguiti 1.162 tamponi molecolari e 2.434 test antigenici. Il bilancio dei morti non registra alcun deceduto.

Il numero dei guariti sale a 386.441 (+120), 18.172 sono gli attualmente positivi (+235). Di cui 179 sono ricoverati in area medica (-5), 4 in terapia intensiva (invariato) e 17.989 si trovano in isolamento domiciliare (+240).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (63), Chieti (113), Pescara (86), Teramo (66), fuori regione (7), in accertamento (20)