Caldo e afa alle stelle, Sulmona tra le città con bollino rosso

PESCARA. Potente rimonta dell'anticiclone africano con caldo e afa alle stelle. Sono le previsioni di Edoardo Ferrara, di 3Bmeteo.com. L'apice sarà raggiunto tra domani, venerdì 21, e sabato 22 agosto, quando sulle zone interne, lontane dal mare, si potranno raggiungere punte di 36-38°C. “Qualche grado in meno lungo le coste grazie alle brezze marine", rileva Ferrara, "ma con una forte umidità, specie lungo i litorali, nei grandi centri urbani e in generale sulla Pianura Padana, dove le temperature percepite dall’organismo saranno decisamente elevate non solo di pomeriggio ma anche durante le ore serali.

Tra le città più calde segnaliamo Mantova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Firenze, Terni, Roma, Sulmona, Benevento, Matera, Foggia, Cosenza, Caltanissetta e Nuoro, che entro sabato potranno raggiungere picchi di 36-38°C. Il caldo inizierà a farsi sentire anche durante le ore notturne soprattutto nelle grandi città, notte dopo notte”. Al Centrosud bisognerà attendere probabilmente lunedì prossimo, con almeno un parziale calo termico al prezzo di qualche temporale soprattutto sul versante adriatico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA