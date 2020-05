Cantine Aperte torna e diventa Insieme: due giorni di degustazioni online e visite sui social

PESCARA. Degustazioni online a cura dei vignaioli o degli enologi, visite guidate in cantina con diretta dai social-network aziendali, sconti e offerte dedicate alla due giornate per le consegne a domicilio o per il vino acquistato direttamente in cantina: cambia così Cantine Aperte, l'appuntamento con il vino in Abruzzo giunto alla 28esima edizione e diventato con il tempo occasione di gite e giornate trascorse all'aria aperta. Ma con il coronavirus tutto questo non si può ancora fare. E allora ecco la versione covid di una manifestazione che richiama migliaia di visitatori nelle cantine sparse nella regione e amanti del buon bere e di un buon calice in compagnia.

Sabato 30 e domenica 31 maggio Cantine Aperte torna anche in Abruzzo per un’edizione speciale e virtuale figlia dei nostri giorni e per questo ribattezzata “Insieme” dal Movimento turismo del vino, l’associazione che conta oltre 800 cantine in tutta italia e che quasi 30 anni fa ha inventato quella che è divenuta la festa del vino più importante in Europa. Un milione gli enoturisti che negli ultimi hanno visitato le centinaia di cantine partecipanti nell’ultimo weekend di maggio.

Ma alla luce dell’ultimo decreto Cantine aperte non può esssere svolta nelle consuete modalità. Di qui un’edizione speciale #CantineAperteInsieme, che diventa occasione per restare accanto ai winelovers e lanciare i prossimi appuntamenti di autunno.

“In questo periodo di stand-by delle attività enoturistiche – dichiara il presidente del Movimento turismo del vino Italia e Abruzzo Nicola D’Auria – abbiamo continuato a lavorare per progettare quello che deve essere il futuro del nostro settore, curando le attività digitali sul web e la raccolta e lo studio dei dati del recente passato così da avere nuovo slancio per le attività future una volta passata l’emergenza".

Ecco l’elenco delle Cantine Aperte Insieme in Abruzzo, con programmi in continuo aggiornamento vista la situazione nazionale e regionale:

Provincia di Chieti: Agriverde – Ortona in Via Stortitini 32/A loc. Caldari – www.agriverde.it – 085 9032101; Cantina Tollo – Tollo in Viale Garibaldi 68 – www.cantinatollo.it – 0871 96251; Cantine Mucci – Torino di Sangro in c/da Vallone di Nanni 65 – www.cantinemucci.com – 0873 913366; Codice Citra – Ortona in c/da Cocullo 32 – www.citra.it – 085 90331342; Dora Sarchese – Ortona in c/da Caldari Stazione 65 – www.dorasarchese.it – 085 9031249; Eredi Legonziano – Lanciano in c/da Nasuti 169 – www.eredilegonziano.it – 0872 45210; Fattoria Licia – Villamagna in Via Val di Foro 64 – www.fattorialicia.it – 0871 300252; La Vinarte – Santa Maria Imbaro in Via Provinciale della Rocca 17 – www.lavinarte.it – 340 7634659; Tenuta Ferrante – Lanciano in c/da Costa di Chieti 65 – www.tenutaferrante.it – 333 1533557.

Provincia di Pescara: Bosco Nestore – Nocciano in c/da Casali 147 – www.nestorebosco.com – 085 847345; Chiusa Grande – Nocciano in c/da Casali – www.chiusagrande.it – 085 847460; Q500 – Penne in Contrada Colle Trotta 33 – www.q500.it – 3317653305; Tenuta del Priore Col del Mondo – Collecorvino in Contrada Campotino – www.coldelmondo.com – 085 8207162.

Provincia di Teramo: Cerulli Spinozzi – Canzano in ss.150 km 17,600 – www.cerullispinozzi.it – 0861 57193; Faraone Vini – Giulianova in SS 80 290 – www.faraonevini.it – 085 8071804; San Lorenzo – Castilenti in c/da Plavignano 2 – www.sanlorenzovini.com – 0861 1999325; Vaddinelli – Atri in Via Pretetulo – no sito internet – 328 5685411:

Il suggerimento è di chiamare o scrivere direttamente in cantina per scoprire i programmi nel dettaglio.