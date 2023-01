Caro benzina, la (variegata) mappa dei prezzi in Abruzzo

PESCARA. Il gasolio servito viaggia ormai stabilmente a 2,4 euro al litro (prodotto servito) in molte regioni. E non fa eccezione l'Abruzzo che, secondo la mappa elaborata dal Codacons sui dati presenti sulla pagina "Osservaprezzi carburanti" del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati ad oggi 12 gennaio, presenta picchi di 2,416 euro al litro per il diesel e di 2,329 euro per la benzina in un impianto sulla Statale 80 nel Teramano. Non si tratta certo del prezzo medio nazionale, ma è indicativo del fatto che i prezzi alla pompa siano ancora molto elevati. E diversi tra loro.

Se può "consolare" c'è di peggio. Stando sempre ai dati del Ministero, chi decidesse di regalare al proprio motore diesel un pieno di carburante ad alta prestazione dovrà prepararsi a sborsare fino a più di 2,7 euro a Mazara del Vallo, in Sicilia e poco meno sulla Messina-Palermo (2,622). Ma il pieno costa di più in Puglia (2,399 al litro per la benzina 2,499 al litro per il gasolio) e in Calabria (2,539 2,449).

Ma continuiamo ad analizzare la situazione dei prezzi in Abruzzo. E prendiamo la situazione dal basso, cioé dove benzina e diesel costano meno in base alla rilevazioni del 12 gennaio. Ad esempio, nella zona di Pescara, per un pieno converrebbe fare un giro a Spoltore dove si possono trovare i prezzi a 1,749 al self per la benzina e 1,849 al self per il gasolio. Sulla Fondovalle Alento il gasolio sta a 1,819, a Francavilla c'è un impianto che lo vende a 1,799. A Montesilvano ci sono impianti concorrenziali i cui prezzi si aggirano attorno a 1,757 per la benzina e 1,817 per il diesel.

A Chieti fra gli impianti rilevati dal Ministero il 12 gennaio, i prezzi partono da 1,759 e 1,839. Più alti sono quelli in autostrada A14: 1,858 e 1,914. A Vasto e San Salvo i prezzi più bassi sono a 1,744 e 1,802.

A Teramo città si parte da 1,792 per la benzina e da 1,832, a Campli si può fare il rifornimento a 1,729 e 1,779. A Giulianova e Mosciano Sant'Angelo sono stati rilevati i prezzi minimi di tutto l'Abruzzo: 1,662 (benzina) e 1,772 per il gasolio. Ad Avezzano il prezzo più basso - rilevato sempre il 12 gennaio - è 1,689 al litro per la benzina e 1,759 al litro il gasolio. A L'Aquila invece il prezzo minimo rilevato in un distributore è 1,747 e 1,797.

Questa come detto la (variegata) mappa dei prezzi in Abruzzo al 12 gennaio. E domani, considerata la tendenza al rialzo, non è detto che resti la stessa.

