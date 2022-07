Chiuso per una notte il casello di Vasto Nord

VASTO. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene sia da Pescara/Ancona sia da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bari: Vasto sud per chi proviene da Pescara/Ancona: Val di Sangro.