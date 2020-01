"Ciao Dino, tu e Lulù potete tornare a passeggiare felici"

OSIMO. "L'abbiamo amata e accolta solo come tu sapevi fare, l'abbiamo coccolata perché anche lei soffrifa la tua mancanza, come se avesse saputo che non saresti mai più tornato. L'abbiamo accudita e curata nel momento del bisogno, come avresti fatto anche tu...". Sono le parole scritte sul suo profilo facebook da Alessandro Di Michelangelo al fratello Domenico, il poliziotto di Osimo scomparso a gennaio del 2017, nella tragedia di Rigopiano, con la moglie Marina Serraiocco. Solo il loro bambino e la cagnetta Lulù sopravvissero alla valanga. Ora anche Lulù è morta, dopo una malattia. "Ciao Dino" scrive Alessandro, che aveva preso la cagnetta in custodia dopo la disgrazia del resort e l'ha accudita, in questi due anni, nel ricordo del fratello. "Lulù ora è con te. Non ha disturbato e non è mai stata invadente. Dovevamo fare una scelta dolorosa per non farla più soffrire. Grazie per essere venuto a riprendertela, ora torna a passeggiare felice con lei".

