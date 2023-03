Controlli della GdF contro il gioco illegale, sequestrati in tutta Italia 148 apparecchi manomessi

ABRUZZO. Nei giorni scorsi oltre 1.800 finanzieri hanno eseguito, con la collaborazione dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, su tutto il territorio nazionale, un piano coordinato di interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare. Sono stati controllati 1.000 esercizi commerciali dislocati in tutte le province d’Italia, riscontrando oltre 400

violazioni amministrative e penali, con la contestazione di sanzioni per circa 2,6 milioni di euro. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 148 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica, in taluni casi all’interno di punti di gioco completamente abusivi, scoperti 8 centri clandestini di raccolta delle scommesse e denunciati 66 soggetti all’Autorità giudiziaria.

Contestualmente, i finanzieri hanno eseguito controlli sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio nei confronti di 63 distributori e degli esercenti di gioco, nell’ambito dei quali sono state analizzate quasi 8.000 operazioni. Sono ancora in corso i necessari approfondimenti sulla rilevante mole di operazioni oggetto di controllo ai fini antiriciclaggio. Una particolare attenzione è stata riservata contro il gioco minorile. Nel corso del piano, sono stati sanzionati 6 locali, ubicati in diverse Regioni.