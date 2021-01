Coronavirus: due morti, 365 positivi su 4mila 172 tamponi

PESCARA. Due morti e 365 nuovi positivi al Covid-19 _ età compresa tra 1 e 94 anni _ dopo i 4mila 172 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Abruzzo. I pazienti positivi sono così ripartiti: 73 nell'Aquilano, 165 nel Chietino, 47 nel Pescarese, 72 nel Teramano e otto fuori regione o con residenza in corso accertamento. I pazienti guariti sono 24.066 (+125 rispetto all'ultimo rilevamento). Sono invece 11mila 331 gli attualmente positivi (+237), con 463 ricoverati in area medica (-8) e 39 in terapia intensiva (invariato), 10mila 829 in isolamento domiciliare (+245). @RIPRODUZIONE RISERVATA