Coronavirus: via libera ai lavori per ripulire spiagge, boschi e coltivare orti

PESCARA. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato una ordinanza, la numero 36, per la quale si consente da domani, martedì 14 aprile, di fare lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari, pur con tutte le sicurezze del caso, e per il mantenimento e coltivazione degli orti. Per la balneazione il provvedimento prevede anche la possibilità di recupero e smaltimento dei rifiuti accumulati durante l'inverno sulle spiagge, nel secondo caso anche la cura e il taglio della legna nei boschi.