Covid, meno duemila casi rispetto all’anno scorso

Esiste un numero che ridà speranza perché misura l’impatto positivo della campagna di vaccinazione anti-Covid sulla diffusione del virus in Abruzzo: duemila, tanti sono i casi di positività in meno registrati nelle ultime tre settimane rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Dal primo al 21 ottobre del 2020, quando il vaccino era ancora un miraggio, infatti, i nuovi positivi scovati dal tracciamento furono 2.643; 12 mesi dopo i contagiati sono crollati in regione, fermandosi a 615. Il segno meno è del 77%. E i comuni abruzzesi con almeno cinque casi di positività sono passati da 84 a 33.

Sopra alla media le aree più abitate e produttive della regione, a partire dalle città di Pescara, Chieti e dalla Marsica. In controtendenza Giulianova (+56% di contagi negli ultimi 21 giorni rispetto allo stesso periodo del 2020) e altri 9 comuni. (l.t.)

