Danni Peronospora, viticoltori aspettano indennizzi

PESCARA. «Grande preoccupazione per l'enorme ritardo relativo agli interventi economici a sostegno dei danni causati dai violenti attacchi di Peronospora causati dal fungo Plasmopara Viticola a causa delle costanti piogge che si sono susseguite per quaranta giorni». La esprime Confagricoltura Abruzzo, sottolineando che «i viticoltori abruzzesi aspettano ancora gli interventi per i danni» subiti.

«Circa un anno fa, infatti, iniziarono le piogge intermittenti che colpirono pesantemente il 67,5% delle coltivazioni provocando la più grande crisi economica del settore vitivinicolo mai subita a memoria d'uomo - afferma Mauro Lovato, vicepresidente di Confagricoltura Abruzzo - Viticoltori e Cantine Sociali sono in sofferenza economica e dal prossimo mese saranno nelle condizioni di non poter pagare le spese correnti, l'acquisto del carburante agricolo e dei prodotti fitosanitari- Si passerà al licenziamento del personale, all'impossibilità di affrontare la prossima vendemmia per mancanza di collaboratori ma cosa ancor più grave saranno costretti a far ricorso ad indebitamenti bancari ipotecari per ottenere liquidità».

L'associazione ricorda di aver allertato, fin dal giugno 2023, il presidente della Regione, Marco Marsilio, della crisi economica che stava per colpire il settore vitivinicolo. Poi seguirono riunioni, proposte e sollecitazioni per affrontare per tempo il problema. Nonostante le rassicurazioni, «tutt'ora siamo ancora fermi al palo», sottolinea l'associazione, denunciando «tutti i ritardi accumulati in 12 mesi». «Con le poche risorse regionali - prosegue Lovato - è stato fatto un intervento cui hanno potuto partecipare un centinaio di viticoltori a fronte di decine di migliaia di aziende colpite dalla catastrofe. Tuttavia, oggi i pochi beneficiari del prestito ancora non riescono a sottoscrivere il contratto di finanziamento con la Fira, la finanziaria regionale. Spiace che in questi giorni al Vinitaly, a parte le passerelle e gli "in alto i calici", il mondo economico e politico ha dimenticato questa immane disgrazia che ha colpito i viticoltori abruzzesi non dando ascolto al nostro grido d'allarme per la mancata produzione regionale del 70% di uva da vino, per i mancati accordi con l'Associazione Bancaria Italiana per bloccare i mutui per 24 mesi, per gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale facenti capo al Decreto Legislativo 102/2004», conclude Lovato, rilanciando l'appello alla Regione.