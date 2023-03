Domanda e offerta di lavoro, al via il programma con i fondi del Pnrr

PESCARA. Lo scorso 10 marzo, al Museo delle Genti D’Abruzzo, ha avuto luogo la prima assemblea dei soci del Cenfop Abruzzo, il Coordinamento degli organismi regionali di formazione e orientamento professionale accreditati alla Regione Abruzzo (OdF) e per l’occasione è stata organizzata in collaborazione con Anapia Abruzzo una tavola rotonda alla quale sono intervenuti dirigenti e funzionari della Regione, per presentare l’avvio del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), finanziato con i fondi del Pnrr, con lo scopo di favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro e qualificare le persone disoccupate e inoccupate affinché possano acquisire nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro.

“La leva di una formazione di qualità che sia funzionale alle esigenze del territorio” – ha detto Nicoletta Bucco, dirigente all’Istruzione - Formazione – Università, “è il contatto diretto e costruttivo con il tessuto imprenditoriale. Rispondere alle esigenze delle aziende in termini di nuove competenze, in linea con i mercati di riferimento e con le esigenze di sviluppo, significa agevolare l'occupabilità degli individui e supportare la competitività delle imprese. Un connubio imprescindibile sul quale fondare la programmazione delle ingenti risorse messe in campo dall'Unione europea.”

Un ruolo di trait d’union che può senz’altro essere giocato dagli OdF, e il Presidente del Cenfop Abruzzo, Nazareno Padovani ha raccolto la sfida, proponendo “un proficuo processo di collaborazione in una sorta di rete integrata con tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nella nuova Programmazione".

Ma veniamo ai numeri del programma Gol. Ad oggi più di 13.000 utenti sono stati profilati, ovvero presi in carico dai Centri per l’impiego, per comprendere quale fosse il percorso più adatto alla persona al fine di favorire il suo inserimento nel mondo del lavoro. Ne è risultato che il 51% delle persone sono immediatamente impiegabili in azienda, ovvero hanno competenze già spendibili nel mercato del lavoro e dunque a breve saranno chiamate a scegliere il soggetto realizzatore (Centro per l’Impiego o Agenzia per il Lavoro) che potrà individuare un’azienda interessata ad assumerle. Il 27% è stato inserito nel percorso di Upskilling, ovvero necessita di un’attività di formazione per accrescere le proprie competenze, seguendo i percorsi formativi brevi (da 40 a 150 ore). Il 17% è stato inserito nel percorso di Reskilling e svolgerà dunque attività formative di riqualificazione, seguendo percorsi compresi tra le 150 e le 600 ore. Il 5% sarà invece destinatario di attività di inclusione socio - lavorativa.

Il Cenfop Abruzzo rappresenta ad oggi circa il 40% degli organismi di formazione accreditati nella nostra regione, presenti nelle 4 province, con oltre 1.800 persone coinvolte a vario titolo nelle attività di formazione e orientamento.