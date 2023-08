Estate lunga, l'esempio di Fossacesia: stagione prorogata al 15 ottobre

PESCARA. Destagionalizzare forse, intanto si può allungare la stagione estiva. Un obbiettivo inseguito da tempo a cui anche l'Abruzzo dovrà arrivare. E un piccolo passo lo compie di nuovo il Comune di Fossacesia, il primo a decidere di prorogare le concessioni marittime stagionali ("ombreggi") al 15 ottobre sull'esempio di quanto deciso e riscosso l'anno scorso. Un modo per consentire ai balneatori di lavorare di più confidando sulla bel tempo e quindi che vi siano i turisti.

La proroga prevede il rispetto di alcune condizioni che sono il mantenimento dei servizi dello stabilimento balneare e le prescrizioni della Capitaneria di porto. I concessionari interessati al prosieguo dell’attività di ombreggio fino al prossimo 15 ottobre, infatti, devono produrre la richiesta all’Ufficio Demanio marittimo del Comune. In particolare, è specificato che si proseguirà con l’attività di balneazione: il concessionario dovrà assicurare se il servizio di assistenza con bagnino o se invece l’area demaniale verrà utilizzata a scopo elioterapico, per il quale sarà sufficiente collocare i cartelli con le indicazioni idisposte dall’ordinanza di sicurezza balneare in vigore.

“Anche quest’anno, abbiamo deciso di favorire l'allungamento della stagione turistica per dare la possibilità ai balneatori stagionali di lavorare di più e sostenere l’economia della nostra città, che punta molto sull’accoglienza" commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.