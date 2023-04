Finanziati tre nuovi impianti per la produzione i idrogeno

In Abruzzo sorgeranno tre impianti per la produzione di idrogeno in zone industriali dismesse. Verranno realizzati con fondi Pnrr.

"Utilizzando l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e acqua, la produzione di idrogeno rappresenta l'innovazione più importante nel mondo dell'energia. Con una procedura velocissima dopo solo due mesi dalla pubblicazione del bando avvenuta il 31 gennaio si chiude l'iter per finanziare tre progetti innovativi che porteranno a una svolta nel modo di produrre energia". Così in una nota l'assessore regionale all'energia, Nicola Campitelli, alla pubblicazione della determina con cui è stata approvata la graduatoria che finanzia la realizzazione in Abruzzo di ben 3 impianti per la produzione di idrogeno verde in zone industriali dismesse.

I progetti arrivati sono stati nove e risultano finanziati tre per un importo di 20.131.496 euro. Le società finanziate sono Konia Srl per 6.4 milioni, Arap per 10 milioni, e BluSolar Rosciano Srl per 3.731.496 euro. L'importo più sostanzioso va ad Arap, l'azienda Regionale che gestisce tutti i nuclei industriali d'Abruzzo che realizzerà un impianto recuperando e riconvertendo le aree dell'Ex Cotir di Vasto che risultano abbandonate da molti anni, il secondo impianto verrà realizzato a Gissi e il terzo a Popoli.