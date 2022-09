Gratis l'inserto Lavoro del Centro: 658 posti con i concorsi pubblici

PESCARA. Torna in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 20 settembre, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità offerte dai concorsi pubblici: ci sono 658 posti per diplomati. Scade ad esempio il 29 settembre il termine per presentare le domande al concorso per 640 posti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’Enac - Ente nazionale per l’aviazione civile – ha invece indetto un concorso per ispettori traffico aereo, impiegati nella sede centrale a Roma. Si selezionano 18 risorse da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato.