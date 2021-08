Gratis l'inserto Lavoro del Centro: assunzioni nelle industrie e alle Poste in Abruzzo

PESCARA. Assunzioni negli stabilimenti abruzzesi delle grandi aziende e alle Poste italiane. Sono alcune delle opportunità illustrate nell'inserto Lavoro in edicola, come ogni martedì, domani con il Centro. Un appuntamento con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova: cinque pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze. Fra i profili più richiesti quelli relativi alla Grande distribuzione organizzata: commessi. addetti vendite, ma anche elettricisti, falegnami e addetti logistica. Le sedi: Pescara, Chieti, L'Aquila e Avezzano.

E poi occhio ai concorsi pubblici della Regione (21 posti con contratto a tempo indeterminato) e nella sanità regionale con 31 medici negli ospedali. Quindi i bandi per entrare nelle Forze armate, nella polizia penitenziaria e nei vigili del fuoco. Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Quindi, 154 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli in particolare nel settore dell'edilizia e nella ristorazione.