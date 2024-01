Gratis l'inserto Lavoro del Centro: dietiste, manutentori, autisti e tecnici per l'ambiente

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 16 gannaio, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella sanità pubblica, nell’edilizia e nel settore ambientale. Venti i posti per diversi profili professionali messi a concorso dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti per varie aziende sanitarie regionali. Nell’edilizia, richiesti manutentori meccanici; autisti esperti per azienda di rfiuti.

Sempre in Abruzzo richiesti personale per fast food, operatori di vigilanza, terminalisti e ingegneri. Selezioni in corso a Chieti, Vasto, Pescara e L’Aquila. Elettricisti a Castel Frentano Ampio spazio anche ai posti di lavoro per italiani all'estero.

Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per entrare nelle Accademie militari e i concorsi per il ministero dell'Agricoltura e per diventare assistenti e consiglieri parlamentari. Spazio infine ai lettori con le richieste di coloro che cercano lavoro.

Sempre per il Lavoro, l'appuntamento in tv è ogni lunedì sera (ore 20,25) con Traguardo Lavoro, la trasmissione in diretta su Rete8 che si occupa di opportunità occupazionali con ospiti in studio, video, concorsi.