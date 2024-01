Gratis l'inserto Lavoro del Centro: guardie giurate, impiegati, addetti fast food

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 23 gennaio, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nelle ristorazione veloce (fast food), nel settore della sicureza e vigilanza e nel commercio. Con assunzione e profili aperti risopettivamente a L'Aquila, Pescara, Teramo, San Giovanni Teatino e in diversi uffici in Abruzzo e Molise. Sono inoltre richiesti autisti per mezzi pesanti, camerieri, baristi e personale per hotel. In questo caso le selezioni sono in programma a Francavilla, Cepagatti, Tortoreto e Fossacesia. Agenti immobiliari a Sambuceto, manutentori a San Salvo.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero, i concorsi pubblici, le opportunità nelle carriere militari. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

E sempre sul lavoro ogni lunedì (ore 20,25) c'è l'appuntamento in tv con Traguardo Lavoro, in diretta su Rete8: trasmissione in sinergia con il quotidiano il Centro che si occupa di opportunità, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento in particolare in Abruzzo e Molise.