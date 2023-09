Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: i concorsi in scadenza, insegnanti e impiegati diplomati

PESCARA. Puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro a cura di Andrea Mori. Martedì 5 settembre, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina dell'inserto è dedicata alle scadenze più vicine dei concorsi pubblici in atto: dagli insegnati di educazione motoria nelle scuole elementari (33 posti in Abruzzo), agli impiegati amministrativi nel Consiglio nazionale delle ricerche, agli addetti informatici, collaboratori amministrativi e tecnici nel ministero del Made in Italy con posti anche in Abruzzo. Richiesti camerieri, autisti, hostess e impiegati. Selezioni a Pescara, Chieti, Casoli, Moscufo e San Vito. Addetti alle pulizie per impresa di Città Sant’Angelo.

Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per avviare la carriera in polizia. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.