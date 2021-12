Gratis l'inserto Lavoro del Centro: i posti nei negozi in Abruzzo

PESCARA. E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 28 dicembre, gratis con il quotidiano, 6 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nel commercio. In particolare abbiamo fatto un rapido elenco delle aziende che cercano commessi/e per i propri negozi nelle quattro province. Vi sono nomi di grandi aziende e titolari di catene di rivendite un po' in tutti settori, dall'abbigliamento alla cosmetica. Profili aperti in Abruzzo anche a Poste Italiane, con portalettere e consulenti finanziari. E poi i profili legati all'Informatica e alla meccanica (Atessa e Val di Sangro) nel settore turistico-alberghiero e i concorsi alla Regione (40 contratti a tempo indeterminato) e al Comune di Pescara. Le date e le scadenze degli altri concorsi di Enti e Comuni.

Attenzione quindi alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per avviare la carriera nell'Esercito, come commissario nella polizia di Stato e come vice ispettore nella polizia penitenziaria. Spazio infine ai posti per italiani all'estero e alle richieste di chi cerca lavoro.