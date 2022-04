Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: i posti nelle grandi aziende

PESCARA. L'Inserto Lavoro del Centro è in edicola martedì 12 aprile. Gratis 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità nel settore della metalmeccanica in una grande azienda abruzzese: 50 i profili aperti, dagli ingegneri ai saldatori. Ricerche inoltre nel settore edile con una impresa di costruzioni che ha sede a Chieti, e profilo legale in una società di ingegneria a Pescara.

Tanti anche i ristoranti che cercano profili per la cucina e/o per i servizi in sala, i posti nella Grande distribuzione organizzata (Gdo) e nelle catene di negozi in Abruzzo. Nel settore pubblico da segnalare i concorsi nella sanità (tecnici radiologi e programmatori), 10 posti in una società di servizi aquilana e altri 10 messi a bando dalla Provincia di Teramo. Occhio alla scadenze per entrare nelle Forze armate e in polizia. Numerose le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.