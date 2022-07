Gratis l'inserto Lavoro del Centro: infermieri e posti nella Logistica

PESCARA. Assunzioni nelle piccole e grandi aziende in Abruzzo, i profili più ricercati, i concorsi pubblici con requisiti, scadenze e indirizzi. Sono le opportunità illustrate nell'inserto Lavoro che, come ogni martedì, è in edicola insieme al Centro il 12 luglio. L'appuntamento con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova: cinque pagine con offerte, assunzioni, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

Le richieste di personale inserite nella copertina sono di una grande cooperativa che opera nella logistica e nella gestione di centri di distribuzione, e di una multinazionale dell'abbigliamento sportivo.

Richiesti magazzinieri, profili della Logistica, addetti vendite in diverse località, infermieri e operatori socio sanitari professionali a Chieti e provincia.

Diverse le posizioni aperte nella ristorazione e nel turismo in generale. Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Quindi, 118 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli in particolare nel settore dell'edilizia e nei servizi alla persona.