Gratis l'inserto Lavoro del Centro: ingegneri/architetti, postini e 20 posti in società pubblica

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 12 settembre, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

L'inserto è a cura di Andrea Mori. La copertina è dedicata ai profili aperti in Abruzzo nelle Poste (portalettere, ingegneri/architetti) e in una società pubblica del Chietino. In quest'ultimo caso sono 20 le assunzioni previste con diverse quelifiche, ma attenzione c'è poco tempo per inviare le domande: la scadenza è infatti martedì 12 settembre.

Personale richiesto nella ristorazione, elettronica e logistica. Selezioni a Pescara, Orsogna, Castel Frentano, Francavilla. Pasticcieri a L’Aquila, barista a Sambuceto, corrieri a Penne.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero, i concorsi pubblici, le opportunità nelle carriere militari. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.