Gratis l'inserto Lavoro del Centro: le opportunità nell'industria e nei grandi gruppi

PESCARA. E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 13 settembre, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella grande industria e nei grandi gruppi. Ad esempio sono ben 86 i profili richiesti da una multinazionale abruzzese della meccanica; altre richieste arrivano da un gruppo che si occupa di editoria, convegnistica, informatica, gestione di servizi in outsourcing, formazione e consulenza e che seleziona personale per filiali e sede. E poi personale richiesto da una rinomata catena di profumerie.

Altre assunzioni nel settore privato nei quattro capoluoghi e a Giulianova e San Salvo Addetti alle ricariche ai distributori automatici, parrucchiere, camerieri e promoter.

Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali (Comuni, Università, Enti) e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.