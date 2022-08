Gratis l'inserto lavoro del Centro: le selezioni di Ikea e Amazon

Torna in edicola l'appuntamento con l'inserto Lavoro. Martedì 23 agosto insieme al quotidiano ci sono 5 pagine di offerte di lavoro, richieste, ricerche di profili, date e scadenze dei concorsi pubblici, le opportunità per italiani all'estero e le richieste di personale depositate nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.

La copertina è dedicata alle selezioni avviate da Ikea e Amazon in Abruzzo, rispettivamente nell'arredamento e nella logistica. Richiesti anche consulenti commerciali per azienda telefonia.

Nelle pagine interne le ricerche di personale da parte di catene di supermercati, nelle Poste italiane, e di tanti camerieri e cuochi nella ristorazione e più in generale nel settore turistico alberghiero. Torna poi l'appuntamento con gli annunci dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo, con le offerte per italiani all'estero e con la "preziosa" tabella dei concorsi pubblici in atto, sempre in Abruzzo.