Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti autisti, estetiste e tanti cuochi

Nuovo appuntamento settimanale in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 15 ottobre insieme al quotidiano, ci sono 4 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

In Abruzzo sono richiesti autisti, estetiste, tanti cuochi e pizzaioli. Selezioni a Tortoreto, Chieti scalo, San Salvo e Pescara. Addetti alle pulizie a Montesilvano e Francavilla, manager a Vasto.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero, per giovani svantaggiati nella Valle Peligna e nell'Alto Sangro e i tempi e le modalità per ottenere i bonus mirati alle assunzioni di giovani disabili in Abruzzo.

Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e i principali concorsi pubblici in atto con scadenze e riferimenti. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.