Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti geometri, direttori di negozio e tecnici d'azienda

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 28 maggio, gratis con il quotidiano, 5 pagine con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo. Nel settore pubblico c’è il concorso dell’Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale), per titoli ed esami, per 3 posti di Assistente amministrativo – ragioniere a tempo pieno e indeterminato Due sono riservati a soggetti appartenenti alle categorie protette. Passando al settore privato, multinazionale cerca profili per la sede di Città Sant’Angelo; sempre nel settore privato, ma nell’ambito del commercio, sono richiesti direttori di negozio a L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

Richiesti poi fattorini, addetti alle vendite, camerieri, baristi, estetiste. Assunzioni a Pescara, Roseto, Montesilvano e Teramo. Personale per supermercati e per pizzeria a Francavilla. Spazio quindi ai posti di lavoro per italiani all'estero.

Attenzione alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. I concorsi nella scuola in Abruzzo e i concorsi nelle Agenzie delle Entrate. Spazio infine ai lettori con le richieste di coloro che cercano lavoro.