Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti geometri e addetti alla sicurezza

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 10 settembre, all'interno del quotidiano, 5 pagine con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

In Abruzzo sono in particolare richiesti geometri, addetti alla sicurezza e personale di cucina. Selezioni a Pescara e Montesilvano; per i geometri c'è il concorso di Arta Abruzzo. Onicotecnica richiesta a Silvi, venditori per showroom a Città S.Angelo.

Tante le opportunità per italiani all'estero, i concorsi pubblici, le opportunità nelle carriere militari. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.