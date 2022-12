Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti operai, camerieri, fattorini e commessi

PESCARA. Puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 6 dicembre, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità per diplomati e laureati per diventare piloti nell'aeronautica militare, entrare come medici in polizia e intraprendere la carriera militare nella Guardia di finanza.

In Abruzzo richiesti operai, camerieri, fattorini e commessi. Assunzioni previste a Mosciano, Atessa e Città SantAngelo. Consulenti pubblicitari a Pescara, receptionist a Giulianova.

Ampio spazio anche ai posti di lavoro per italiani all'estero. Le scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.