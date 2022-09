Gratis l'inserto Lavoro del Centro: sarte, impiegati e direttori in negozi e market

Torna mercoledì 28 settembre l'Inserto Lavoro del Centro. Il consueto appuntamento del martedì è stato spostato per questa settimana al giorno dopo a causa degli spazi dedicati ai risultati elettorali.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo con i profili di sarte d'azienda, direttori e impiegati nei market e nelle catene di negozi. E poi le altre offerte: addetti vendite, resposnabili di settore, manutentori, personale di hotel e per ristranti e fast-food. Assunzioni previste a Pescara, Colonnella, Scoppito e in Val di Sangro. Altre selezioni in aziende di Orsogna e San Giovanni Teatino. Nel settore pubblico spazio ai concorsi nei Comuni e per entrare nelle Forze armate e in polizia.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Infine lo spazio dedicato ai lettori che cercano lavoro.