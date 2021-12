Gratis l'inserto Lavoro del Centro: selezioni in Abruzzo per hotel e ristoranti

PESCARA. E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 14 dicembre, gratis con il quotidiano, 6 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

Tanti i profili richiesti. La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nei settori della ristorazione e nel turismo. Attività di Pescara, Montesilvano, San Giovanni Teatino, Vasto e Francavilla selezionano e assumono personale per le proprie attività di ristorazione. E una grande catena alberghiera con sede a Pescara ha pubblicato i profili aperti che ha in previsione di coprire per il prossimo anno nei suoi hotel e villaggi in Abruzzo e fuori regione. E poi le richieste nei discount e nella grande distribuzione in Abruzzo, i profili legati all'Informatica e alla meccanica di precisione, i posti in un Centro antiviolenza e nel Consorzio Il Cammino della pace il cui ente capofila è il comune di Orsogna (Ch).

Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per avviare la carriera nell'Esercito, in polizia, nella Marina e nella Guardia di finanza come soccorritore alpino. Opportunità per entrare nei vigili del fuoco come operatore nella sede dell'Aquila. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.