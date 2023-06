Gratis l'inserto Lavoro del Centro: servono meccanici, magazzinieri e commessi

Martedì 6 giugno è puntuale in edicola l'Inserto Lavoro del Centro. Gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nei settori della grande distribuzione, dell'industria dell'abbigliamento e dell'assistenza per auto con assunzioni previste a Montesilvano, Gissi e Città Sant'Angelo. In Abruzzo sono richiesti anche parrucchieri, saldatori e agenti immobiliari con selezioni a Vasto, Alba Adriatica, Mosciano e Atessa. Tanti anche i profili ricercati nella ristorazione e negli hotel.

Ampio spazio anche ai posti di lavoro per italiani all'estero. Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per entrare nell'Agenzia spaziale italiane e collaborare come volontari per i Corpi civili di pace. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.