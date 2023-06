Gratis l'inserto lavoro del Centro: servono operai-restauratori, autisti e commessi

PESCARA. Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 27 giugno all'interno del quotidiano 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità nei trasporti, nei negozi di abbigliamento e nell'edilizia (ricostruzione post terremoto). Assunzioni a L'Aquila, Amatrice, Teramo, L’Aquila, Colonnella (Val Vibrata) e, autisti bus e pullman a Teramo, e nelle sedi di Napoli, Firenze, Torino di un'azienda abruzzese. E poi tante richieste di addetti alle vendite.

Sono ricercati anche parrucchieri e giardinieri con assunzioni a Chieti, Teramo, Pescara, Alba Adriatica, Celano. Personale per hotel a Silvi e per negozio di animali a Sulmona.

Le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.