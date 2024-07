Gratis l'inserto Lavoro del Centro: si cercano agenti immobiliari, camerieri, commesse

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 30 luglio insieme al quotidiano, ci sono 4 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

Sono richiesti in questo periodo agenti immobiliari, camerieri, commesse. A Teramo si cerca personale per un’azienda alimentare Poi massaggiatrici per un centro nella zona di Montesilvano Tante anche le opportunità per italiani all'estero, i concorsi per entrare in Marina come allievi piloti e volontari nell'Esercito. Corsi gratis per giovani imprenditori. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e l'appunrtamento con la consueta tabella dei concorsi pubblici. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.