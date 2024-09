Gratis l'inserto Lavoro del Centro: si cercano giardinieri, commessi e amministrativi

Puntuale in edicola l'appuntamento con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 17 settembre insieme al quotidiano ci sono 4 pagine di offerte di lavoro, richieste, ricerche di profili, date e scadenze dei concorsi pubblici, le opportunità per italiani all'estero e le richieste di personale depositate nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

Assunzioni a Montesilvano, Pescara, Tortoreto e Sambuceto: sono richiesti giardinieri, commessi, amministrativi, meccanici e pizzaioli Ad Alba Adriatica, Silvi e Chieti si cercano parruchieri/e ed estetiste.

Progetto a Pescara per giovani neet (che non studiano, né lavorano, nè frequentano corsi di formazione), e corso gratis per Operatori di confezione.

Spazio anche ai concorsi pubblici, alle opportunità nelle carriere militari e per italiani all'estero. Infine le richieste di lavoro pervenute tramite i Centri per l'impiego di tutta la regione.