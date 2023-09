Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: si cercano impiegati, commessi e medici

MARTEDI' 26 settembre puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copetrtina è dedicata ai profili richiesti in Abruzzo nel settore del commercio (grande distribuzione), nella logistica e nel ramo pubblico con i concorsi per amministrativi nell'università di Teramo e per dirigenti medici nella Asl teramana.

Si cercano anche parrucchieri, fisioterapisti, autisti e personale per hotel. Assunzioni previste a Montesilvano, Tortoreto e Pescara. Commessi/e per negozi a L’Aquila e pizzaioli a Francavilla. Iniziative del Centro per l'impiego di Pescara alla Fater sempre di Pescara.

Ampio spazio anche alle offerte di lavoro per italiani all'estero. Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per avviare la carriera militare con i concorsi della guardia di finanza e dell'Esercito. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.