Gratis l'inserto lavoro del Centro: si cercano magazzinieri, psicologi e informatici

L'Inserto Lavoro del Centro torna puntuale martedì 31 maggio in edicola. Gratis 6 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella logistica con Amazon, nei servizi con una grande azienda a L'Aquila e nell'assistenza sociale con psicologi e tutor a Pescara. E poi le altre offerte: commessi a Chieti e Pescara, informatici, saldatori, e soprattutto nella ristorazione e nel settore alberghiero con la spasmodica ricerca di camerieri, cuochi, addetti alle pulizie, capi partita. Nel settore pubblico spazio ai concorsi nei Comuni e per entrare nelle Forze armate e in polizia. Scade l'opportunità di contributi pubblici per chi vuole proporre e realizzare un progetto sociale/ambientale al Centro servizi volontariato Abruzzo.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Infine lo spazio dedicato ai lettori che cetrcano lavoro.