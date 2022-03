Gratis l'inserto lavoro del Centro: tante richieste di cuochi, camerieri e pizzaioli

PESCARA. Appuntamento in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro: martedì 29 marzo sono 5 le pagine gratis con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità per il personale nella ristorazione. Cuochi, camerieri, chef, pizzaioli, baristi: tutti i profili più richiesti in questo periodo in Abruzzo, sia da hotel e ristoranti, sia da stabilimenti balneari in vista della stagione estiva. E poi, sempre in Abruzzo, i posti in aziende dell'alta moda e del settore finanziario, in supermercati e discount, autisti e agenti di commercio.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. I concorsi pubblici nei Trasporti in Abruzzo e alla Provincia di Teramo, le scadenze e gli indirizzi nei Comuni. Il nuovo concorso per entrare in Polizia come allievi vice ispettori e quelli già avviati nelle Forze armate. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.