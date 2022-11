Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: tecnici digitali, posti nella moda e nella ristorazione

E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 28 novembre, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nel settore tessile, nei servizi digitali e nella ristorazione. Previste assunzioni a Chieti, Pescara (Pianella), Villamagna e L'Aquila. I profili vanno dagli analisti ai direttori di sala, dai camerieri alle cucitrici fino ai modellisti.

E poi le le altre richieste di lavoro per addetti vendite, personale da cucina, parrucchieri geometri e ingegneri ad Atessa e Francavilla e le selezioni per hotel a Giulianova. Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per diventare piloti nell'Aeronautica, oppure per svolgere l'attività di medico in polizia. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.