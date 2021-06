I Siberian Husky si ritrovano all'abbazia di San Liberatore a Maiella / FOTOGALLERY

PESCARA. I Siberian Husky dai magnetici occhi color ghiaccio si danno appuntamento nell'area verde davanti all'abbazia di San Liberatore a Maiella di Serramonacesca (Pescara) per il terzo raduno "Siberian Husky Abruzzo".

L'iniziativa, organizzata il 2 giugno scorso da un gruppo regionale seguitissimo anche sui social, il cui amministratore si chiama Donato Matarazzo, ha portato in Abruzzo gli Husky di diverse regioni del Centro Italia. Molti cani, spiegano gli organizzatori, hanno pedigree di rilevanza nazionale. La giornata dedicata agli Husky nasce "per avere un contatto diretto con la natura e per dare la possibilità ai proprietari e ai loro magnifici Siberian Husky di immergersi nei tantissimi luoghi incontaminati che la nostra regione può vantare".

Dopo il raduno avanti all'abbazia di San Liberatore a Maiella si è svolta una piccola escursione di circa 4 chilometri lungo il sentiero che costeggia le Gole del fiume Alento. Un luogo incantevole con scenari mozzafiato a due passi dalle città di Chieti e Pescara.